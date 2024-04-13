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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا اليوم بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد وريال
ريال مدريد وريال مايوركا

يستضيف ملعب إيبيروستار المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين ريال مدريد وريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

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ريال مدريد يلتقي مايوركا للحفاظ على صدارة الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا 

تنطلق مباراة  ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا 

تذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.
 

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