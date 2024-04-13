ريال مدريد يلتقي مايوركا للحفاظ على صدارة الدوري الاسباني

يحل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد ضيفا علي نظيره ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويخوض الملكي مباراة اليوم محتلا صدارة الدوري الاسباني برصيد 75 نقطة ، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني ويتبقي 8 مباريات علي نهاية المسابقة رسيا، ويحتاج ريال مدريد للفوز اليوم للاقتراب خطوة نحو استعادة لقب الدوري.



ويغيب عن ريال مدريد الثنائي كورتوا حارس المرمي وديفيد الابا المدافع بسبب الإصابة .

و يحتل مايوركا المركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط كاملة عن المراكز المهددة بالهبوط، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الدخول أكثر في المنطقة الآمنة، خصوصاً أن الخسارة من شأنها أن تجعل الفريق يصارع الهبوط.

ويدخل ريال مايوركا مباراة اليوم بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر واحدة في اخر 5 مباريات بالدوري الاسباني.

