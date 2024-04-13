تفاصيل الفيديو المتداول لنقل توابيت في مترو شبرا (شاهد)

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، تفاصيل الفيديو المتداول منذ الأمس لتوابيت في مترو الأنفاق، موضحا أن الفيديو مدته 10 ثواني ملأ السوشيال ميديا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو المتداول يظهر أنه في محطة مترو شبرا الخيمة والناس تتابع دون أي اندهاش.

الفيديو تركيب وغير صحيح

وقال كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إن الفيديو تركيب وغير صحيح، موضحا أن المتلقي يجب أن يتأكد من المحتوى الذي يعرض عليه.

ولفت إلى أن نقل الآثار له طقوس خاصة وترتيبات أمنية والموضوع ليس سهلا كما يتخيل للبعض مثلما حدث عند نقل تمثال رمسيس حيث يتم التأكد من الطرق والمسار الذي يسلكه.

يجب تحري الدقة والوصول إلى حل مع السيرفر الذي ينشر هذه الأكاذيب

واختتم كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أنه يجب تحري الدقة والوصول إلى حل مع السيرفر الذي ينشر هذه الأكاذيب ويكون هناك رد رسمي على هذا الفيديو.

يذكر أن كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، علق على الواقعة على اكتشاف التابوت وبعض القطع الأثرية في موقع حفائر المستشفى الجديد ببنها، قائلا: “بنها كانت مدينة مهمة جدا بنيت في عهد الملك سنفرو وكانت بها آثار ضخمة”.

وأضاف في ظهوره التليفزيوني في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل من قناة القاهرة الإخبارية، أن التابوت كان يزن أكثر من 62 طنًا، وكان لكبير الكتبة وهو شخصية مهمة في عهد صاحب النهضة الملك بسماتيك، وأضاف أيضًا أن الأحجار تم جلبها من موقع المقاول.

وتم اكتشاف التابوت والقطع الأثرية المكتشفة أثناء بناء مستشفى بنها الجامعي في محافظة القليوبية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتكون من جدار خرساني لمنع التسربات في المستشفى.

وكان التابوت المكتشف مصنوعًا من الكوارتزيت وعُثر عليه ويعود تاريخه إلى عهد بسماتيكوس الأول، ويبلغ وزن التابوت، بما في ذلك الغطاء، حوالي 62 طنا.

وقد أظهرت الأبحاث الأولية أن التابوت يعود لرجل كان مسؤولاً عن الكتبة في عهد بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين، حيث أن النقش المعقد تحت غطاء التابوت يصور راعي بسماتيك الأول.