نقل تابوت من داخل مشروع إنشاء مستشفي بنها الجديد

اكتشفت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المستشفي الجامعي الجديد ببنها، وجود تابوت اثري وبعض القطع الآثرية تم نقلها بمعرفة الآثار، عبارة عن موافقة من المجلس الأعلي للآثار بتاريخ 4فبراير الجاري بعد تجهيز مكان مناسب حوالي 50 طن كتل حجرية منقوش بالداخل علي الجزء الأعلي يقال انه مقبرة قديمة كاتب الحاكم في بنها من 2460قبل الميلاد بستمي وحكم مصر احدي المعوقات للمستشفي الجديد



يذكر ان مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد، والجاري تنفيذه علي قطعة أرض بمسطح ٩٠٣٣ متر مربع، وبسعة ٤٥٠ سريرًا.

التي تبدأ مرحلته الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي، والمقترح التصميمي العام، وكذلك إعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلاً عن تقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء عدد (٢) بدروم ودور أرضي، وعدد (٧) أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.

وأشاد الوزير بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة لكافة المنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بالكامل، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و 7 متكرر، بسعة 450 سريراً، و15 غرفة عمليات، و 50 سريراً بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إلي أنه جارى إنشاء المرحلة الأولي من المستشفي الجامعي الجديد الذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2 وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سرير و15 غرفة عمليات و50 سرير بالعناية المركزة ، كما يضم المستشفى الجامعى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.