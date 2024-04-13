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مستعمرون يغلقون مدخلي سلواد وترمسعيا برام الله ويهاجمون المارة قوات الاحتلال تعتقل شابًا من بيت لحم صباح اليوم خوفًا من هجوم إيراني على إسرائيل.. أمريكا تنشر مدمرتين بالبحر المتوسط
السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستعمرون يغلقون مدخلي سلواد وترمسعيا برام الله ويهاجمون المارة

بوابة الوفد الإلكترونية

أغلق مستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، مدخلي بلدتي سلواد وترمسعيا بمحافظة رام الله، وهاجموا المركبات المارة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين أغلقوا مدخل سلواد الغربي، أو ما يعرف بـ "جسر يبرود"، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من المستعمرين منعوا مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة.

وبالتزامن مع ذلك، أغلق مستعمرون مدخل بلدة ترمسعيا، وهاجموا المركبات المارة.

يذكر أن قريتي المغير وأبو فلاح شهدتا يوم أمس هجوما عنيفا من قبل المستعمرين، بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى ارتقاء الشاب جهاد عفيف أبو عليا، ووقوع عشرات الإصابات، وأضرار كبيرة في الممتلكات.

الجريدة الورقية