مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على بورنموث في الدوري الانجليزي الليلة

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.



ويستضيف ملعب دين كورت مباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويقع مانشستر يونايتد بين الستة الكبار بعدما حجز المركز الـ6 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 لقاء والتعادل في 4 وخسارة 12 لقاء.

ويأتي فريق بورنموث المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

ويسعى مانشستر يونايتد إلي الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة أملا في الاقتراب من المربع الذهبي وخطف المركز الرابع لضمان مقعد أوروبي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما يتسلح بورنموث بالملعب والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية بالانتصار أوالتعادل علي الأقل للتقدم للمراكز الأمامية في الترتيب.



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