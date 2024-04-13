ثقافة الفيوم تواصل تقديم العرض المسرحي "توته توته"

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك ولليوم الثاني على التوالي يواصل البيت الفني للمسرح "مسرح المواجهة والتجوال" تقديم العرض المسرحي "توته توته " بمركز شباب قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم في إطار احتفالات الفرع بعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور فريق عمل فرع ثقافة الفيوم شهيرة الدفناوي، وأشرف عبد التواب وجمال حميدة ومحمود محرم واحمد عادل.

الجدير بالذكر ان مسرحية "توته توته" تأليف وأشعار طارق عمار، تمثيل "وائل مصطفى، يحيى شعبان، مصطفى عماد، ساندرا ملقي، جورج شحاتة، محمود فتحي، ماريان سامي، إياد عيد، أحمد عتمان، كريم عبد العليم، نورهان أحمد، أحمد رسمي، حسام سيد، إسراء سمير، أمنية طارق، أحمد مصطفى، جاسر أبو الخير، ندى عادل، يوسف شعبان"، غناء "محمد حمدي رؤوف، شيماء يسري، علي الباهي، أحمد حمدي رؤوف".

والعرض “توته توته” ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، إشراف على المكياج إسلام عباس، مكياج سارة طارق، مادة فيلمية محمد البدرى، مساعدا الإخرج "نور إسماعيل ورحمة محمد"، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ أحمد ماهر، إخراج السعيد منسي .حكايات شعبية وقيم رمضانية في لقاءات ثقافة الفيوم.

تنظيم فعاليات مهرجان التراث الشعبي بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، شهد فرع ثقافة الفيوم وضمن فعاليات مهرجان التراث الشعبي والذي تنظمه الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية بهدف تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال، عقدت ورشة حكي قدمها الباحث أسامة محمود عيسوي، بمدرسة أرض محطه البحوث الرسمية لغات بالفيوم، تضمنت الورشة تعريف الأطفال بأطلس المأثورات الشعبية، ودوره في جمع وحفظ التراث الشعبي، ونقله إليهم وتم الاستعانة بأطلس الآلات الموسيقية الشعبية لتوصيل تلك المفاهيم، أعقبها حكي شعبي لحكايات "السعد والبركة، شجرة الأمنيات" وتهدف هذه الحكايات إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال مثل أهمية العمل وفعل الخير، ومساعدة الآخرين والتوكل علي الله، تلى ذلك ورشة رسم حر للأطفال مستوحى من الحكايات الشعبية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.