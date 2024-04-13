آخر فرصة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024 الإثنين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد آخر فرصة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستغلق باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 يوم الإثنين المقبل.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الراغبين لتقديم أبنائهم في المدارس الرسمية الدولية بسرعة التسجيل الإلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وقررت وزارة التربية والتعليم مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024 بسبب الإقبال الشديد بالمستوى الأول رياض أطفال KG1.

تجهيز المدارس الرسمية الدولية

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة في المدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تجهيز المدارس الرسمية الدولية بالمعامل المتطورة، والاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة وتدريبهم على الطرق الحديثة للتدريس.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة، لافتا إلى أن إنشاءها تلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

آلية التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS).

وللتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 قبل انتهاء الموعد المحدد يوم الإثنين المقبل (اضغط هنا).

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

يشترط للتقديم في المدارس الرسمية الدولية ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) عن أربع سنوات وألا يزيد عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

وعقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.

