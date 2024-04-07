سبب مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سبب مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024 بسبب الإقبال الشديد بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية إلى يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS جاء نظرًا للإقبال الشديد على التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS) بالمستوى الأول رياض أطفال KG1.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS).

وللتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 قبل انتهاء الموعد (اضغط هنا).

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات.

ألا يزيد سن المتقدم في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

عقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين.

وفي حالة توافقها مع شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.

أوراق التقديم في المدارس الرسمية الدولية

ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2024-2025.

ويتم طباعة نموذج التقديم في المدارس الرسمية الدولية بمعرفة ولى الأمر، وملء جميع البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.