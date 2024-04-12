السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم نور الدين يقترب من القيادة التحكيمية لقمة الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب إبراهيم نور الدين الحكم الدولي من قيادة مواجهة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مواجهات الجولة العاشرة للدوري الممتاز في لقاء مؤجل.

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نفاذ تذاكر حضور قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد المصري لكره القدم الساعات المقبلى عن طاقم تحكيم اداره اللقاء بشكل رسمي.

على صعيد متصل ، أعلنت شركة تذكرتي اليوم الجمعة نفاذ تذاكر مواجهة قمة الكره المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك.

كانت الشركه المسؤولة قد أعلنت الساعات الماضية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للحضور الجماهيري في المواجهة.

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