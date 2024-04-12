إبراهيم نور الدين يقترب من القيادة التحكيمية لقمة الدوري

يقترب إبراهيم نور الدين الحكم الدولي من قيادة مواجهة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مواجهات الجولة العاشرة للدوري الممتاز في لقاء مؤجل.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد المصري لكره القدم الساعات المقبلى عن طاقم تحكيم اداره اللقاء بشكل رسمي.

على صعيد متصل ، أعلنت شركة تذكرتي اليوم الجمعة نفاذ تذاكر مواجهة قمة الكره المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك.

كانت الشركه المسؤولة قد أعلنت الساعات الماضية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للحضور الجماهيري في المواجهة.