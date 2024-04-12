لقي عامل مصرعه وأصيب شقيقه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، نشبت فى إحدى قرى مركز شرطة طوخ بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب الى المستشفى وجارى القبض على المتهمين.

مصرع عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بـ طوخ

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفى ومصاب انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول شقيقان وطرف ثانى 3 أشقاء واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس أسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه وفرا الجناة هاربين وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات التحقيق.

ارتفاع عدد المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف المنيا لـ 25 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطونة بوتاجاز بإحدى حفلات الزفاف بقرية منسافيس التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا لـ25 شخصا، وجرى نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما قررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وانتداب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق، وتقدير الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

كما وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم على الطريق الدائري الأوسطي ما تسبب في إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتلقت الخدمات المرورية إخطارا بوقوع حادث مروري على الطريق، وعلى الفور ذهبوا إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة الميكروباص وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة.

على الفور، قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إزالة أثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة يودي بحياة شخص في أطفيح

والجدير بالذكر وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح، يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.