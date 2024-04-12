ارتفاع ضغط الدم.. أفضل وأسوأ الأطعمة لصحة المرضى

أصبح ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا، ولا يتعلق الأمر فقط بالتقدم في السن، والعلاجات الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم هي الأدوية الموصوفة، وقرر MedicForum اكتشاف طرق أخرى لتحسين صحتك، على سبيل المثال، بمساعدة التغذية السليمة.

كيف تؤثر التغذية على ضغط الدم؟

ومع ذلك، فإن نمط الحياة وبعض التغييرات الغذائية هي أيضًا إجراءات مفيدة جدًا لخفض ضغط الدم، وتعتبر التمارين الرياضية، والحد من التوتر، وأنظمة DASH الغذائية كلها "أدوية" لارتفاع ضغط الدم والتي يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

ومع ذلك، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق لخفض ضغط الدم بسرعة، عندما تكون الإدارة طويلة المدى لحالتهم ورفاهيتهم أكثر أهمية بكثير من العلاجات السريعة ولكن هناك أوقات تتطلب علاجًا أسرع، على سبيل المثال، عند التعامل مع أعراض أزمة ارتفاع ضغط الدم، مثل الصداع، من أجل تخفيفها بشكل أسرع، فلا شك أن هناك حاجة للأدوية الخافضة للضغط للاستخدام في حالات الطوارئ.

يمكن تناول العلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم بسرعة وأمان نسبيين إلى الجسم على شكل أطعمة.

ما هي الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

اللوز، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، إلا أنه طعام ممتاز لا يمكنه تزويدك بالوقود فحسب، بل يمكنه أيضًا الحد من ضغط الدم الذي يرتفع في أوقات معينة من اليوم.

لا ينبغي إغفال الفلفل الحار، ويعتبره البعض أفضل أداة لخفض ضغط الدم بسرعة وذلك لأن تناوله يوسع الأوعية الدموية. وهذا بدوره يمكن أن يزيد من تدفق الدم، مما يمكن أن يخفض ضغط الدم بسرعة.

شيء آخر صالح للأكل يجب أخذه في الاعتبار هو الشوكولاتة الداكنة وقد ثبت أن تركيبه الكيميائي ومحتواه من الفلافونويد يخفض ضغط الدم عند تناوله وهذا يمكن أن يجعلها وجبة خفيفة رائعة إذا كنت تشعر أن ارتفاع ضغط الدم يصيبك، كما أن الحد من التوتر يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أن الاسترخاء مع قطعة أو اثنتين من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون بالتأكيد مريحًا ومهدئًا.

ويعتبر الثوم والكركم أيضًا من الطرق الفعالة لخفض ضغط الدم بسرعة وتعتبر هذه الأطعمة الطبيعية أيضًا إضافة ممتازة لنظام غذائي لارتفاع ضغط الدم من أجل الحفاظ على الحالة وإدارتها على المدى الطويل.

ولكن من المهم أن تتذكر أنه لا ينبغي عليك أبدًا تخطي أي دواء وصفه طبيبك أو التوقف عن تناول الدواء الموصوف لصالح اتباع نظام غذائي لخفض ضغط الدم. يمكن أن تحدث مضاعفات صحية خطيرة بسبب ارتفاع ضغط الدم الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد وبالتالي يتطلب عناية طبية مناسبة.

وإن أفضل شكل من أشكال علاج ارتفاع ضغط الدم هو اتباع نهج متكامل لمعالجة المشكلة الصحية جنبًا إلى جنب مع تغييرات فعالة في نمط الحياة وعلاجات بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومزيج جيد من التمارين الرياضية.

وباستخدام كل هذه الأدوات، يجد الكثيرون أن ارتفاع ضغط الدم لديهم يتم التحكم فيه بشكل جيد على المدى الطويل لتقليل حاجتهم إلى الدواء للعلاج بشكل آمن.