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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد بطولة شمال أفريقيا للناشئين بالجزائر

أحمد الكاس
أحمد الكاس

تستضيف دولة الجزائر بطولة شمال إفريقيا الودية الدولية  للمنتخبات مواليد 2007، التي تقام في الفترة من 16 وحتى 27 أبريل.

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كان أحمد الكاس المدير الفنى للمنتخب الوطني للناشئين ، قد استدعى ٥ لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي 2008  للانضمام لصفوف المنتخب الوطني للناشئين، في معسكره المغلق الذي يقام من 10 وحتى 16 أبريل الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة

واستدعى المنتخب بقيادة مديره الفني أحمد الكاس كلًّا من حمزة الدجوي (مدافع) وعمر العدوي (لاعب وسط) وبلال عطية (صانع ألعاب) وزياد أيوب (مهاجم)، وحمزة عبد الكريم (مهاجم).

وتقام البطولة لمنتخبات مواليد 2007 بينما يشارك فيها المنتخب الوطني بفريق مواليد 2008، ويلعب مباراته الأولى أمام تونس في 18 أبريل، ثم يواجه ليبيا في 20 أبريل، ويلتقي مع المغرب في 24 أبريل، على أن يختتم لقاءاته بمواجهة الجزائر في 26 أبريل

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