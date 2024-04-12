عطيه ينتقد انسحاب الزمالك من بطولة إفريقيا للطائره

انتقد المستشار محمد عطيه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك السابق قرار مجلس الإداره بالانسحاب من بطولة إفريقيا رجال للكره الطائره وقال فى تغريدة على صفحته الشخصيه

النتيجة الطبيعية للفواتير الانتخابية فى القطاع والفشل فى ادارة الملف انسحاب مُهين وبلا منطق لمُجرد الخوف من الضغط وهروب من نتائج الفشل .. محترفين غير مؤثرين ومبرر مُضحك سيما مع استقدام مدير فنى لمدة شهرين من أجل البطولة .. بدلاً من الاقرار بالخطأ فى تعيين مسئول دمر أجهز فرق النادى واصلاح الخطأ ننسحب بعبثية.

ورد عطيه على أحد متابعيه

عندم طالب بعدم انتقاد القرار بقوله" وانت مالك باللى المفروض اعمله انت مين اداك الحق تقولى اعمل ايه انت عايز تطبل طبل بعيد عنى القرار غلط ومفيش ازدواجية ولا هرى من اللى بتقوله مش عاجبك الكلام وعايز تبرر وخلاص وشغل اللجان ده اعمله على اكونتك القرار اتطبق على الكل بطلوا تزييف.. خلصنا من لجان طلع لنا لجان تانية حاجة قرف