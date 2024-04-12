إدارة السياحة والمصايف تنفذ حملات على المنشآت المخالفة بعيد الفطر

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، حملات مكبرة بمختلف أحياء المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على تكليفات محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وكشفت الإدارة، أن الحملات أسفرت عن وجود منشآتين نظمتا حفلات بدون تصديق من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأسفرت الحملات عن وجود 3 منشآت ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، و21 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وقد تم استدعاء مسؤول المنشأة للحضور لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية.

كما تم ضبط 4 منشآت حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولي وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومنشآتين تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومنشآت بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لاستلام قائمة الأسعار بعد إعتمادها، ومنشأة تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة وتم التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة مواقف السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.وتنفيذا لتكليفات محافظ الاسكندرية ، قام رؤساء الاحياء بعمل حملات للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة وعدم قيام السائقين بتقسيم المسافات باستغلال المواطنين بأى زيادة في التعريفة الجديدة .

وقام رؤساء الاحياء بالتأكد من وضع ملصق بالتسعيرة لكافة الخطوط بالمواقف على جميع السيارات السارى بشأنها هذا القرار موضحا بها خط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة .

وفي سياق متصل، واصل رؤساء الاحياء القيام بالحملات المفاجئة للوقوف على مستوى النظافة ومدى التزام المحالات والمنشآت المختلفة والباعة بأماكنهم وعدم التعدي على حرم الطريق العام و متابعة أسعار السلع المختلفة وتوافرها بالأسواق .