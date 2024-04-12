كلام فى الهوا

الجمعة 12/أبريل/2024 - 05:58 م 4/12/2024 5:58:56 PM

فى كتاب قام الدكتور طه حسين بتعريبه تأليف الفيلسوف اليونانى «أرسطو طاليس» باسم «نظام الأثينيين» يشرح فيه هذا الفيلسوف الذى يُعد من كبار الفلاسفة الذين كان لهم كبير الأثر على الفلاسفة العرب مثل الفارابى وابن رشد وابن سينا، نظام الحكم فى العصور الوسطى فى أوروبا، هذا الكتاب الذى رشحه الدكتور طه حسين لطلابه فى الجامعة لما فيه من تعريف جديد لمعنى الفلسفة التى تنصب على ما فيه الخير للفرد فى إطار اجتماعى، فهذا الفيلسوف اختلف عن أفلاطون حيث اعتبر الفلسفة تنصب على الفرد ما يُقيده فى الحياة من قيود اجتماعية مختلفة مثل علاقته بأسرته أو علاقته بمجتمعه، على خلاف أفلاطون الذى اعتبر كثير من الفلاسفة أن جمهوريته خالية، وأن تلك الجمهورية ذات حكومة حربية يرأسها الفلاسفة، فكل شىء ملك للجميع سواء كانوا رجالاً أو نساء، لذلك أصبحت تلك الجمهورية غير قابلة للوجود، أما حكومة أرسطو طاليس فهى حكومة اجتماعية يُنظم فيها الحاكم الحقوق ويُحاسب على الالتزامات، لذلك يوجد بها قضاء، وقال الفيلسوف فى كتابه إن الحاكم كالفارس والشعب كالفرس وعليه المحافظة على عدم إرسال اللجام أو قبضه بشدة، إنما عليه أن يقع بين هذا وذاك، وإلا خرج عن كونه عادلاً.

لم نقصد أحداً!

