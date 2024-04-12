الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إحباط ترويج 4 كيلو حشيش في أسوان

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو")..بحوزة (3 متهمين)، وقامت الأجهزة الأمن بتنفيذ (668) حكما قضائيا متنوعا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك ف إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 ‏سنة بتهمة الإتجار في المخدرات

غرامة 100 ألف جنيه

وتضمن الحكم تغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين  الأول والثانية (الإتجار في المُخدرات)، ومعاقبته بالحبس ‏مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمتين الثالثة والرابعة (حيازة محدث صوت ‏وذخيرة). ‏

وقررت المحكمة مُصادرة الجواهر المخدرة ومحدث الصوت والذخائر المضبوطين وألزمته بالمصاريف. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية السيدين المستشارين خالد عبد الغفار التجار وأيمن بديع ‏لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم وليد.و أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة. ‏

اولاً أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز ذخيرة ‏‏"طلقتان" دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ‏أن يكون مرخصاً له بحيازتها. ‏

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