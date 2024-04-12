حديقة حيوان بني سويف تستقبل 10 آلاف زائر في عيد الفطر (شاهد)

قالت الدكتورة هبة أحمد، مدير عام حديقة الحيوان في بني سويف، إن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا جدا وقد أقبل عليها حوالي 10 آلاف زائر، مؤكدًة أن الحديقة شهدت مصادر للسعادة والبهجة وتم افتتاح أماكن كثيرة واحتوت الحديقة على حيوانات كثيرة.

وأضافت “أحمد” خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج “صباح الخير يا مصر”المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك منطقة للألعاب المائية واللعب مع الحيوانات الأليفة مباشرة.

منطقة الألعاب المائية

وواصلت: “هناك منطقة جديدة يتم افتتاحها وبها حديقة مفتوحة والتي تهتم بالعب الأطفال مع الحيوانات الأليفة مباشرة ويتم التصوير معهم وإعطائهم للطعام مباشرة، كما احتوت على منطقة الألعاب المائية وكانت هذه المرة الأولى لافتتاحها، إضافة إلى دخول حيوانات بشكل أكبر”.

6200 مواطن يحتفلون بعيد الفطر المبارك في حديقة الحيوان بالزقازيق

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالزقازيق، استقبال الزائرين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الفطر 2024 نحو 2000 زائر، وفي اليوم الثاني استقبلت 4200 من مختلف المراكز والمدن، ليصل إجمالي ما تم استقباله لـ 6200 زائر للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأوضح مدير عام الحديقة أن مواعيد تبدأ العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وذكر مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن مواعيد العمل بالحديقة تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.