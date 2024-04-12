“كرة القدم والطائرات الورقية”.. مظاهر احتفال الأطفال في عيد الفطر..شاهد

تنوعت مظاهر احتفال الأسر المصرية وصغارهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، داخل مساحات حديقة الأزهر اثناء قضاء أجواء البهجة والمرح.



تنتشر على المساحات الخضراء مئات الاكفال الذين يلعبون بكرة القدم ويحلٌَقون طائراتهم الورقية في سماء حديثة الأزهر.

ويواصل توافد المواطنين على بوابات حديقة الأزهر لقضاء اخر أيام العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وهناك من يستمتع بأوقاتهم أمام نافورة الحديقة التي استقطبت عدد كبير من العائلات لتخفيف من قسوة أشاعة الشمس الذين يمكثون في المسطحات الخضراء لتناول الغذاء.

تقع حديقة الأزهر بمنطقة الدراسة على مقربة من مشيخة الأزهر، ومنطقة المعز ويمكن مشاهدة قبب قلعة محمد على ومنطقة الدرب الأحمر، وأحياء مصر القديمة العريقة، من داخل اسوارها، وتعد واحده من أشهر الحدائق التي تحتضن افراح المصريين وبهجة الأطفال ولحظات استمتاع العائلات وسط المساحات الخضراء على مساحة 71 فدانا.

تتعد الأسباب التي جعلت حديقة الأزهر قبلة المصريين للاحتفال ولعل السبب الأبرز يكمن في موقعها المميز و تنوع وسائل الاستمتاع بالإضافة إلي وجود مرتفعات جبلية ومناطق مخصصة للأطفال وعدد من النفورات المائي والأعمدة الرخامية، والبحيرة التى تتوسطها.



وسبب ارتفاع أرض هذه الحديقة التي ترتفع نحو ٤٠ مترا يمكن للزائر أن يشاهد مناطق مصر القديمة الخلابة التي تتوسط المناطق السكانية البسيطة التي جعلتها محطة لاستيعاب افراح المصريين لمختلف الأعمار والمستويات الإجتماعية.

تكمن خصوصية التوافد لحديقة الأزهر في اعتبارها مزارا وملاذا لجميع الفئات العمرية وتستطيع الأسرة أن تبتهج بالعيد على المساحات الخضراء ويستمتع الاطفال باللعب والمرح، بينما يتمكن الشباب من أخذ لقطات مصورة توثيقا ليوما ممتعا.