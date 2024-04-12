رئيس الوزراء الإسباني: يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بقطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجل منذ قليل، يفيد بأن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز صرح بأن بلاده مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن.

لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في قطاع غزة

وذكرت القناة، بأنه لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في قطاع غزة، يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد.

حركة فتح: يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة في غزة

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، اليوم الاثنين، إنه من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف "تيم"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدوليةـ

وأشار إلى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي.

وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، كما انتهكت برلين واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، على خلفية تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، التي استندت إلى أدلة تفيد بانتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين.

وطالب ممثل نيكاراجوا خلال الجلسة، ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل، بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، ورفض الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين، مُحمّلًا ألمانيا مسؤولية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

