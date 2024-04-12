الجمعة 12 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أفيخاي: أدخلنا شحنة مساعدات محملة بالغذاء لقطاع غزة

شحنة مساعدات
شحنة مساعدات

سمحت إسرائيل بدخول عدد من شحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية لأول مرة، عن طريق المعبر الشمالي لقطاع غزة

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر حسابه: بناءً على قرار المستوى السياسي، وبالتنسيق من جيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تم لأول مرة أمس (الخميس) إدخال عدد من شاحنات المساعدات الأولى المحملة بالمواد الغذائية عن طريق المعبر الشمالي إلى قطاع غزة حيث يندرج ذلك ضمن الجهود الرامية لزيادة مسارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإلى الجزء الشمالي منه تحديدًا.

 

وأضاف: وقد خضعت الشاحنات لتفتيش أمني صارم من قبل الجهات الأمنية التابعة لسلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع عند معبر كيرم شالوم وبمرافقة من قوات جيش الدفاع.

مواد متعلقة

مشعل في عزاء أبناء هنية: الشهادة وسام واغتيال القادة علامة على إفلاس العدو

سرايا القدس تنشر مشاهد لحمم هاون دكت بها جنود الاحتلال في خانيونس

حماس تنعى قسامين استشهدوا فجر اليوم بمنطقتي طوباس والفارعة شمال الضفّة المحتلّة

يديعوت أحرونوت: إطلاق 3100 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل من لبنان

الله يسهل عليهم.. كلمات هنية لأبنائه وأحفاده لحظة تلقيه الخبر تهز السوشيال

سرايا القدس تسقط طائرة كواد كابتر وسط قطاع غزة

عاجل.. جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية شمال مخيم النصيرات
الجريدة الورقية