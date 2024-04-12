"الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها المدنية بمعرضي  "EGY HOME " و " WATEREX EXPO 2024 "

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي ، بأنه في ضوء توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، بالسعي نحو تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي ، و الحرص أيضاً على المشاركة بهذه المنتجات بالمعارض المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنظيم جناح لمنتجات قطاع الأسرة بمعرض EGY HOME ، و الذي يقام خلال الفترة من 24 إبريل من الشهر الجاري حتى 24/6/2024 و المقرر إقامته بمول وسط العاصمة التجاري – خلف مؤسسة الأهرام – موقف الترجمان بوسط البلد.

و أوضح "بكر" أن المعرض سيضم العديد من المنتجات المدنية و منها ( التكييفات –ثلاجات – بوتاجازات بأنواعها - سخانات بأنواعها – غسالات) ، و أكد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية و بأسعار منافسة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين و دعم الاقتصاد الوطني.

و في سياق متصل أشار "بكر" إلى أن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سيقوم بالاشتراك في المعرض الدولى الثامن لتكنولوجيا تنقية و تحلية المياه و معالجة مياه الصرف WATEREX EXPO 2024، و المزمع إقامته خلال الفترة من 28-30/4/2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و أوضح أن هذا المعرض يعمل على تعزيز أهمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في توطين تكنولوجيا تحلية و معالجة مياه الصرف الصحي، حيث قام عدد من شركات الإنتاج الحربي بالمشاركة بالعديد من المنتجات الخاصة بمجال المياه و منها (جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي - نموذج محطة المياه السطحية - محطة معالجة و إعادة استخدام مياه غسيل السيارات – محطة معالجة و إعادة استخدام المياه الرمادية - نموذج الري المحوري – محرك واحد حصان – موتور رفع المياه 2 حصان – أغطية صرف صحي – محابس مياه 3 بوصة – طلمبة مياه الفلاح ).

و من الجدير بالذكر أن معرض WATEREX EXPO يعد أكبر معرض و مؤتمر سنوي في مصر للمهنيين في صناعة "المياه و البنية التحتية للمياه" و الذي تأسس لمواكبة السياسة الاستراتيجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشارك به أكثر من 50 شركة دولية و أكثر من 18 جناحاً دولياً من أكثر من 20 دولة حول العالم مثل (ألمانيا – النمسا - المجر – الصين – المملكة العربية السعودية – فرنسا- إيطاليا – إنجلترا – تركيا – أسبانيا – الدنمارك و غيرها)، و يعد معرض WATEREX EXPO أكبر نقطة تجمع دولية لعرض تقنيات "معالجة المياه و الصرف الصحي" في الشرق الأوسط و أفريقيا.



