موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لخوض مواجهة جديدة في الدوري الانجليزي امام كريستال بالاس في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة.

ويبحث ليفربول عن الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على فرص حسم البريميرليج لاسيما وأن المسابقة تشهد تنافسيا قويا بينه وبين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويتقاسم ليفبول الصدارة مع أرسال بواقع 71 نقطة لكل منهما ويأتي من خلفهما مانشستر سيتي في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستقبل ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وكريستال بالاس يوم الاحد المقبل في الثالث عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان ليفربول قد تلقى خسارة قاسية على ملعبه وأمام جماهيره من أتالانتا الايطالي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.