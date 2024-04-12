صدمة في ليفربول بسبب هدافه الكولومبي

أكدت وسائل الإعلام الانجليزية ان حالة من الغضب تسيطر على إدارة نادي ليفربول من الهداف الكولومبي لويس دياز بسبب طلباته المادية خلال الفترة الأخيرة.

و أكدت صحيفة الديلي تليجراف الانجليزية ان لويس دياز الذي ينتهي تعاقده مع نادي ليفربول عام ٢٠٢٧ طلب بالفعل تعديل بنود تعاقده المادية مع ليفربول على الرغم من امتداد عقده لثلاث سنوات قادمة مؤكدة ان دياز و وكيله أكدا على ضرورة تعديل تعاقده مع الميرسيسايد بسبب العروض التي تلقاها الاعب من ناديي ريال مدريد و باريس سان جيرمان وفقا للاعب ووكيله .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف الانجليزية ان الأنباء التي ترددت حول رغبة نادي ريال مدريد الأسباني في التعاقد مع لويس دياز أشارت إلى ان إدارة ريال مدريد قامت بجس نبض الاعب حول موافقته الانتقال لريال مدريد من خلال وسيط وليس بشكل مباشر الا ان نادي ليفربول رفض مناقشة اي فكرة للأستغناء عن لويس دياز حاليا .

اما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوفقا لصحيفة الايكيب الفرنسية فقد تواصل بشكل مباشر مع لويس دياز وعرض عليه الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل راتب يبلغ ضعف راتبه الحالي مع ليفربول .

من جانبها إدارة ليفربول رفضت تلك العروض لكنها واجهت صدمة طلبات النجم الكولومبي المالية واشارت إلى ان مطالب النجم الكولومبي مرفوضة من جانب إدارة ليفربول التي ستحاول مجددا اقناع الاعب من خلال وكيل اعماله بعدم زيادة راتبه خاصة وان نفس الوكيل هو وكيل المدرب البرتغالي روبن اموريم المدير الفني لنادي سبورتنج لشبونة الذي يعد المرشح الاول لتدريب ليفربول بدءا من الموسم المقبل خلفا للألماني يورجن كلوب .