ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في العريش

شنت الأجهزةالأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدري الحشيش والهيدروين، وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم .

ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في السويس

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة فيصل- الجناين بمديرية أمن السويس مسرحًالمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.

حبس 6 أشخاص خطفوا صاحب مكتب مقاولات بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس 6 أشخاص، كونوا تشكيل عصابي لخطف صاحب مكتب مقاولات مقابل فدية مليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة «ميكروباص» وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على ٣ قداحات على هيئة مسدسات، جهاز لاسلكى، طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وإنتحلوا صفة «رجال شرطة» وتعدوا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة الميكروباص، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه «تم ضبطهما».

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.