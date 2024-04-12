خبير علاقات أسرية يكشف حقيقة الحب عن بعد (شاهد)

تحدث الدكتور أحمد علام، خبير في العلاقات الأسرية والاجتماعية، عن ما يترد بوجود حُب عن بُعد، لافتا إلى أن الحُب عن بُعد موجود ويتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت حالات كثيرة في السنوات الماضية بعد انتشار منصات السوشيال ميديا.

الزواج عن حُب

وأضاف “علام” خلال لقائه مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، أن الزواج الآن 3 أنواع (الزواج عن حُب - الزواج التقليدي "صالونات" - الزواج عن بُعد)، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن نسب الطلاق والاستمرار واستكمال العلاقة الزوجية في الـ 3 أنواع واحدة.

قرار الارتباط في الخطوبة والزواج يختلف عن بداية التعارف عبر منصات مواقع التواصل

وأوضح خبير في العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن قرار الارتباط في الخطوبة والزواج يختلف عن بداية التعارف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه بعد التعارف يكون هناك معرفة أكثر ثم دخول العائلات في علاقات أسرية مع بعضهما البعض وهو ما يسهل أكثر في طريقة التعارف والتقارب أكثر وأكثر بخلاف البدايات التي كانت عن بُعد عبر شبكات الإنترنت.

ولفت إلى أن الأمر يختلف كثيرا بعد نجاح هذا الارتباط بالزواج والتعايش في مكان واحد بخلاف التعامل عن بُعد، مشددا على أن التفاهم والتقارب أحد أهم عوامل استمرار العلاقات الزوجية.

جدير بالذكر أن فيلم “حب البنات” بطولة الفنان أشرف عبد الباقي تصدر التريند، وذلك بعد مرور 10 سنوات علي طرحه، وذلك بسبب عيد الحب حيث تصدر مشهد يجمع أشرف وليلي علوي وأحمد عز من الفيلم التريند على موقع x، وعبر الجمهور عن سعادته بالفيلم.

وكان حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 60 مع جمهوره، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حيث شارك جمهوره مشهدا من أعماله الفنية وعلق عليها قائلا: “بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي، وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ماتخضتش ولا حاجة.. ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر”.

وكان قدم النجم أشرف عبد الباقي مسرحيته الشهيرة "مسرحية كلها غلط" بمدينة العريش بشمال سيناء لأول مرة، وتم عرضها أيام 19 - 20 يونيو بقصر الثقافة بمدينة العريش، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية أثناء عرضها بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي علي مدار السنوات الماضية.

أبطال المسرحية

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.

وكان شارك الفنان أشرف عبد الباقي، جمهوره ومتابعيه بصورة للنجم الراحل علاء ولي الدين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".