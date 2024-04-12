مدرب العين الإماراتي يحسم موقف سفيان رحيمي من مباراة الهلال السعودي

كشف هيرنان كريسبو المدير الفني لنادي العين الإماراتي، موقف المغربي سفيان رحيمي من إمكانية اللحاق بمباراة الهلال المقررة ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا.

وقال هيرنان كريسبو في تصريحات عقب مباراة الجزيرة في الدوري الامراتي" سفيان رحيمي سيكون جاهز بصورة طبيعية، وذلك من أجل التواجد في لقاء الهلال القادم، فضلنا إراحته خلال مباراة اليوم، وفي النهاية سيكون جاهز للقاء القادم".

وأكد المدرب الأرجنتيني أن العين يبحث عن إقصاء الهلال والوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا موضحا " لاتراجع نهائيا عن المستويات التي قدمها الفريق خلال الأدوار القادمة من المسابقة، والانتصار على حساب نادي النصر، سنواصل العمل لتقديم الأفضل أمام الهلال".

وحقق الهلال بطولة السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

وبهذه النتيجة، حقق الخلال الانتصار رقم 34 له على التوالي، وهو أعلى عدد انتصارات متتالية لناد في تاريخ كرة القدم.

ويعتبر هذا اللقب هو أول ألقاب الهلال هذا الموسم، بينما لا يزال ينافس "الزعيم" في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.