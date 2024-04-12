جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الدوري الاسباني

09:00 ـ ريال بيتيس vs سيلتا فيجو beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

08:15 ـ لاتسيو vs ساليرنيتانا AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

08:30 ـ أوجسبورج vs يونيون برلين beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

09:00 ـ ميتز vs لانس

الدوري البرتغالي

09:15 ـ جل فيسنتي vs سبورتنج لشبونة SSC1 HD