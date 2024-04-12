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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مالكوم يعادل رقم سالومو وحمد الله وفلاتة في السوبر السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب الهلال الأول في معادلة رقم قياسي ببطولة السوبر السعودي، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفين وقاد فريقه للتتويج باللقب.

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وأصبح مالكوم رابع لاعب يسجّل ثنائيةً في مباراة واحدة ببطولة السوبر السعودي عبر التاريخ.

وقاد مالكوم الهلال للتويج بالبطولة التي تحمل اسم كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد اكتساح اتحاد جدة بنتيجة 4ـ1، في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.

وعادل مالكوم الرقم المسجل بثلاثة لاعبين سابقين هم  الكونغولي دوريس سالومو، ومختار فلاتة، مهاجمي الفتح والاتحاد في نسخة 2013 وكرَّر المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الرقم ذاته، في النسخة قبل الماضية.
 

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