حريق «أكوام قمامة» يكشف وكر مخدرات بالمنيرة الغربية

«المنشاوى»: أنقذنا مدمناً من الموت بعدما حاصرته النيران

شهدت منطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مروعة إثر اندلاع حريق فى أكوام القمامة الملقاة أعلى كوبرى المطحن بذات المنطقة، وحاصرت النيران شابا من مدمنى المخدرات كان مختبئاً بين أسياج الكوبرى ليتعاطى داخل هذا الوكر السموم المخدرة، وظل يصرخ ويستغيث وأنقذته العناية الإلهية من الموت المحقق وتم إخراجه من وسط الموت.

وكشف أحمد المنشاوى رئيس لجنة حزب الوفد بالمنيرة الغربية تفاصيل الواقعة قائلا: أرسلنى الله لإنقاذ حياة إنسان فى اللحظات الأخيرة، عقب مشاهدة كثافة دخان غطت سماء المنطقة، وكان مصدر النيران أعلى كوبرى المطحن بذات المنطقة، وخرجنا مسرعين لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران التى اندلعت فى أكوام وتلال القمامة فوق الكوبرى.

وتابع: حاولنا بمعاونة الأهالى والمارة إخماد النيران ولدى أعمال الإطفاء سمعنا صوت إنسان يستغيث فى محيط الحريق، اقتربت أكثر من النيران وإذا بصرخات شخص يتعذب ويصرخ «الحقونى الحقونى هموت»، وتبين أن شابا من مدمنى المخدرات يختبئ بين أسياج وصخور كوبرى المطحن بالمنيرة الغربية، متخذًا من هذا المخبأ وكرًا لتعاطى المخدرات، وعندما اشتعل الحريق حاصرت النيران مخرج المخبأ وظل الشاب يصرخ ويتعذب، وتمكنا بمعاونة الأهالى من انتشاله وإنقاذه من وسط لهيب النيران.

وقال «المنشاوى» إن البعض من متعاطى المخدرات، يستغلون وجود صخور أعلى كوبرى المطحن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، لتحجب رؤيتهم من الخارج لتعاطى المخدرات، وليس لها إلا مدخل واحد الذى أغلقته النيران ولكن استطعنا إزالة جزء من الخلف لنخرج وننقذ المستغيث ليعود إلى الحياة مرة أخرى، موضحا أنه تم التواصل والتنسيق مع المهندس رمضان عمارة، رئيس حى المنيرة الغربية والمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية وعلى الفور استجابا سريعا كلٌ من موقعه، وتم إخماد الحريق وانتشال الشاب ضحية المخدرات وإنقاذه من الموت وسط لهيب النار.

وتابع رئيس لجنة الوفد بالمنيرة الغربية: اصطحبنا هذا الشاب بعد إنقاذه إلى مقر الحزب، وتم عمل الإسعافات الأولية والآدمية، وتم التواصل مع ذويه وإعادته لأسرته ومنزله، وتوعيته بمخاطر وأضرار المخدرات، وتوفير فرصه عمل له.