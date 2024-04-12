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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سارع بالتسجيل| آخر موعد للتقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غلق باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 يوم الإثنين المقبل. 

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

سبب مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري. 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024 بسبب الإقبال الشديد بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي المقبل 2024-2025. 

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط  التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS). 

وللتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 قبل انتهاء الموعد (اضغط هنا). 

 

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 

يشترط للتقديم في المدارس الرسمية الدولية ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) عن أربع سنوات وألا يزيد عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024. 

وعقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط. 

أوراق التقديم في المدارس الرسمية الدولية 

ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2024-2025. 

ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء جميع البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

مميزات المدارس الرسمية الدولية 

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المدارس الرسمية الدولية تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة، لافتا إلى أن إنشاءها تلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية  والارتقاء بمستوى جودتها. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تعد مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).

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