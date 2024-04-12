موعد مباراة الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة

نجح فريقي الأهلي والزمالك، في تحقيق الفوز في المباريات التي أقيمت أمس الخميس، في البروفة الأخيرة لديربي القاهرة الذي يجمع القطبين الأسبوع المقبل.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز أمام نظيره زد، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في الدقيقة 89 من صناعة أنتوني موديست، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، أمام زد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن لعب 10 لقاءات.

كما حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب غريمه الاتحاد السكندري، بنتيجة 3 – 0 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وتقدم أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم عزز زيزو فوز الأبيض بهدف ثالث في الدقيقة 88.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة حصدها من 12 مباراة خاضها هذا الموسم حتى الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.