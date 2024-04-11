لماذا يلزم سكان المُدن بقنا منازلهم أيام العيد

عندما يحضر العيد فى المجتمعات المحلية أو الأقاليم، يتوجب على سكان الحضر أو المدن الإلتزام بمنازلهم خلال أيام العيد، ذلك ليس للإستراحة من تجهيزات ما قبل العيد؛ أو من ساعات الصيام التي إستمرت 30 يومًا خلال الشهر الفضيل.

ففى الأعياد ليس أمام قاطني القري فى محافظة قنا، سوي المدن القريبة من قراهم التي يقطنون فيها، لتكون قبلتهم وأسرهم؛ للتنزه فى الشوارع والأندية الإجتماعية القليلة التي تفتح أبوابها للروّاد بأسعار الموسم؛ المختلفة كليًا عن أسعار الأيام العادية.

مع ظهيرة أول أيام العيد، فلابد أن هذا المشهد ليس غريبا عليك، حيث تبدو المدن في هذا التوقيت من كل عام أشبه بالحديقة المزدحمة بالزوار حتي أنها تكاد تختنق من شدة الازدحام.

فما أن يؤدي أبناء القري صلاة العيد ثم ينهون طعام الإفطار إلا ويبدأ انطلاقهم لقضاء العيد فى المدن ، التي يختلف نزولهم لها في هذا اليوم عن أي يوم آخر خلال العام.

يظهر المشهد في أحد شوارع المدينة المزدحمة بالسائرين، والذين يكون أغلبهم من البنين الذين يتفرقون في المدن المختلفة ورغم تفرقهم بين الشوارع الإ أنها جميعا تظل مزدحمة حتي يخيل لك وكأن الجميع يجلسون في شارع واحد، وتكون أغلب التجمعات في الشوارع التي تطل على النيل حيث يصطف عدد كبير من الباعة الجائلين لبيع مختلف المشروبات والأطعمة.

رغم تعدد الباعة الجائلين والأصناف التي يبيعونها، وتعدد المطاعم التي تقدم وجبات مختلفة ، يظل زوّار المدن، خلال عيد الفطر يفضلون الكشري والفول والطعمية في أيام العيد حتي أنك لتجد زحاما هائلا علي هذه المطاعم خلال أيام العيد.

مخلفات الزوّار:

هذه المدن ليست مُصممة لذلك الكم الكبير من الزوّار، الذين يتقاطرون على مدار أيام العيد إليها، إذ إنها تضيق بسكانها وخاصة التي لا يوجد لها ظهير صحراوي أو توسع عمراني جديد.

نتيجة لذلك الكم الطارئ من الزوّار؛ تتبدل الشوارع فى نهايات أيام العيد ومع رحيل هؤلاء الزوّار إلى بلدانهم، وتبدو وكأنها أمكنة تخزين المخلفات بأنواعها، بشكل يحتاج إلى نوبات عمل إضافية لعمال النظافة والتجميل!

مخاوف الإناث:

نتيجة للإزدحام الكبير على أسبقية إرتياد النوادي والمتنزهات القليلة وغير المُخصصة لهذه التجمعات الكبيرة، تقع الكثير من المشاحنات بين الروّاد، ذلك يعني بالضرورة مخاوف لدي الإناث فى تلك المجتمعات المُحافظة، من إرتياد هذه المتنزهات وبالطبع الشوارع المزدحمة بالغرباء من شرائح عمرية متفاوتة وكذلك الباعة بمختلف السلع التي يعرضونها.

تتعدد الأحداث في اليوم الأول مابين مشاحنات تنتهي سريعا بسبب انتشار عربات الشرطة، وبين مأكولات ومشروبات وازدحام حتي تدق الساعة الواحدة صباحا، فيبدأ الجميع في الانصراف، ليأتي اليوم الثاني للعيد أقل ازدحاما وأكثر هدوءا واتزانا من سابقه.