هل توجد أسئلة من خارج المنهج في امتحانات الثانوية 2024؟ التعليم تجيب

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن السؤال الذي يردده طلاب الثانوية العامة حول احتمالية وضع أسئلة من خارج المناهج الدراسية المقررة عليهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وضع أسئلة من خارج المنهج الدراسي المقرر على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ليست بالضرورة أن تكون بالنص من الكتاب بل ستكون هناك جزئيات متحررة هدفها قياس مستوى الطالب.

امتحانات الثانوية العامة 2024 بعيدة عن الحفظ

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تصميم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 يركز على قياس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تقيس نواتج التعلم من المناهج الدراسية ومدى تحصيلها من قبل الطالب، وبالتالي يجب عليه اعتماد تلك الطريقة في المذاكرة وليس الحفظ.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2024 بالابتعاد عن حفظ المعلومات، خاصة أن الوزارة توفر كتيبات المفاهيم داخل لجان الامتحانات.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كتيبات المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2024 تحتوي على القوانين والمسائل التى تحتاج إلى الحفظ، وبالتالي فإن مهمة الطالب مذاكرة الدروس بفهم وتحليل وتطبيق.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل متفق مع معايير المركز القومي للامتحانات وبمراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.