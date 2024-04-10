وضع باركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع باركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه سيتم وضع الباركود في امتحانات الثانوية العامة 2024 أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن وضع الباركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 يستهدف تأمينها ومنع أي فرصة لتسريبها.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن وضع الباركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 يستهدف الحفاظ على حقوق الطلاب وضمانا لنزاهة سير العملية الامتحانية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستخاطب جميع مستويات الطلاب بنفس نسب الأسئلة المقررة في العام الماضي.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون متفقة مع معايير المركز القومي للامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

ووجه وزير التربية والتعليم بتشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



ونوه وزير التربية والتعليم بالعمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

