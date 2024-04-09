الابتعاد عن أسئلة الحفظ في امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالابتعاد عن أسئلة قياس الحفظ في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستركز على قياس نواتج التعلم، وفهم المناهج الدراسية وليس الحفظ.

ونصح وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2024 بالابتعاد عن حفظ القوانين والمفاهيم والقواعد في المناهج الدراسية، لأن الامتحانات سيكون بعيدة عن قياس الحفظ.

وحسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المطالبات بوضع نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم عدم وضع نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي.

ووجه وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2024 إلى التدريب على نماذج امتحانات العام الدراسي الماضي 2023 لأنها بنفس المواصفات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستخاطب جميع مستويات الطلاب بنفس نسب الأسئلة المقررة في العام الماضي.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون متفقة مع معايير المركز القومي للامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

ووجه وزير التربية والتعليم بتشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



ولفت وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

