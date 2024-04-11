المخرج محمد عبدالعزيز يكشف عن سر صداقة ابنه كريم وماجد الكدواني (فيديو)

كشف المخرج محمد عبدالعزيز، عن أعمال ابنه الفنان كريم عبدالعزيز التي نالت اعجابه قائلاً: «من الأفلام الكوميدية اللي أعجبتني نادي الرجال السري، بيت الروبي، بحب قوي فاصل ونعود، وأولاد العم، وطبعًا مسلسل الاختيار كان لامع فيه جدًا».

صداقة كريم عبدالعزيز و ماجد الكدواني

وتحدث المخرج محمد عبدالعزيز في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد،عن طبيعة الصداقة التي تجمع نجله كريم عبدالعزيز بالفنان ماجد الكدواني، قائلا: “يوجد حُب كبير وصداقة عميقة بينهما”.

وتابع محمد عبدالعزيز: «في كميا بتجمعهم بشكل كبير، ماجد الكدواني فنان كبير وحساس، وبيقدر يختار صدقاته بشكل كويس، والاتنين عملوا أعمال فنية مشتركة كتيرة جدًا مع بعض، عشان بيلاقو بعض، وماجد بيحترم كريم والعكس صحيح وأسس الصداقة متينة بينهم وقوية للغاية».

ووجه المخرج الكبير محمد عبدالعزيز رسالة عتاب، إلى مخرجين الأفلام الكوميدية من الجيل الحالي قائلاً: «أنا بدرس في معهد السينما منذ عام 1964، وفاتت عليَّ أجيال كثيرة جدًا، وكل 20 أو 25 سنة آلاقي طالب يتحمس أنه يعمل عمل كوميدي؛ الآن كلهم بيخافوا جدًا من الكوميديا لأنها شديدة الصعوبة، وعايزة دراسة عميقة وحتى نجوم الكوميديا في العالم كله عملة نادرة للغاية، ما بصدق آلاقي حد يتحمس لعمل كوميدي».

وأردف محمد عبدالعزيز: «أنا بعاتبهم عتاب شديد لأن دي مش كوميديا اللي بتتعمل، والأفيهات والجري ورا الضحك دي حاجات مش دائمة، والكوميديا رسالتها أعمق بكثير جدًا، ودائمًا أقول لهم يا ولاد افهموا الضحك ده أخر مظهر من مظاهر الكوميديا».

قال المخرج محمد عبدالعزيز إنه أرسل نجله كريم عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستكمل دراسته ويحصل على الشهادة الثانوية من أمريكا خاى يجمع بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى يستطيع الالتحاق بإحدى الكليات الكبرى، ولكنه فوجيء برغبته في دخول معهد السينما، وبالفعل التحق بالمعهد.

وأضاف المخرج محمد عبدالعزيز في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن كريم عبدالعزيز موهوب جدًا بدون شك، مشيرًا إلى أنه فوجيء شخصيًا بموهبته في التمثيل.

وأوضح محمد عبدالعزيز، أن الفنان كريم عبدالعزيز كان يُصاحبه في كل أيام التصوير، ويقف خلف الكاميرا، وكان يستعين به في دور طفل، حتى أن شاهده المخرج سمير سيف والفنان عادل إمام معقبا: «قالولي عايزينه في فيلم المشبوه وعمل دور أكبر شوية».

وأكد محمد عبد العزيز، أن الفنان كريم عبدالعزيز طلب منه أن يمنحه فرصة أخرى من خلال مسلسل «أنين امرأة»، بطولة بوسي، وممدوح عبد العليم، ومحمد رياض، وطارق لطفي، وجسد دور صغير ضمن أحداث المسلسل حتى التحق بمعهد السينما».

وتابع محمد عبدالعزيز: «أنا كنت عايز ادخله كليه اقتصاد وعلوم سياسية، ولكنه رفض ودخل معهد السينما، سنة أولى إخراج وكان متميز جدًا وطلع الأول على المقبولين، وبعدها قالي أنا عايز أمثل، قولتله أنت متوهني وراك في كل حتة، ورفضت الموضوع ده بشده».

وكشف المخرج محمد عبدالعزيز أنه تعرض لضغط شديد جدًا من جانب المخرج حسين كمال والمخرج يوسف شاهين، من أجل العدول عن قراره والموافقة على دخول نجله الفنان كريم عبد العزيز مجال التمثيل.