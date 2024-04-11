شوط سلبي بين الأهلي وزد في لقاء الدوري المؤجل

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الاهلي وزد الجارية بينهما الان على ملعب ستاد السلام في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت مجريات الشوط أفضلية واضحة للاعبي الأحمر بالاستحواذ وتهديد مرمى زد باكثر من كرة محققه خاصة عبر انطلاقات الجبهة اليمنى عن طريق المغربي رضا سليم.

ويخوض الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-

" مصطفى شوبير، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا".

بينما جاء تشكيل زد كما يلي ..

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو.