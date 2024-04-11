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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استكمال الدراسة في المدارس بعد إجازة عيد الفطر

طلاب المدارس
طلاب المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استكمال الدراسة في المدارس بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024. 

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطة توزيع شرح المناهج الدراسية تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري. 

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس إلى الالتزام بالحضور لاستكمال العام الدراسي حتى لا يتعرضوا لعقوبات الغياب والتي تصل إلى الفصل. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن الطلاب في جميع الصفوف الدراسية يعودون لاستكمال الدراسة في المدارس يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجاري. 

وحدد مجلس الوزراء فترة إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وتطبق تلك الإجازة على الطلاب في المدارس. 

ويؤدي طلاب صفوف النقل في المدارس المهام الأدائية والامتحانات العملية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وقبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي. 

وتجرى المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الأسبوع الأول بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. 

موعد امتحانات نهاية العام في المدارس 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في المدارس يوم 8 مايو. 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في المدارس يوم 23 مايو 2024. 

ويؤدي طلاب صفوف النقل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في لجان تقليدية في المدارس، بحسب الجداول الموضوعة من قبل المحافظة. 

وضع جداول امتحانات المدارس 

وتضع المديريات التعليمية في كل محافظة جداول امتحانات صفوف النقل في المدارس والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

وتجرى امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في المدارس على مستوى الإدرات التعليمية، أما الشهادة الإعدادية فتجرى على مستوى المديريات التعليمية في كل محافظة. 

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس 2024  والإعلان عنها. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المدارس تعقد على مستوى الإدرات التعليمية، وعلى مستوى المديريات التعليمية 

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس لجميع الصفوف الدراسية. 
 

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