تخصصات جديدة في التعليم الفني تواكب تغيرات سوق العمل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تخصصات جديدة في التعليم الفني؛ لمواكبة تغيرات سوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج الدراسية في التعليم الفني من خلال إدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بوجود 2.3 مليون طالب في مدارس التعليم الفني التابعة للوزارة، والتي تبلغ 2700 مدرسة على مستوى الجمهورية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر يصل إلى 3 مليون طالب.

توزيع طلاب التعليم الفني

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب التعليم الفني بالوزارة ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في 1330 مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ970 مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي بـ270 مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي بـ115 مدرسة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ 13 في المائة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب فى التعليم الفني بوزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ 10 في المائة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تطوير التعليم الفني عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بوجود مراكز للتميز التي تعد واحدة من آليات تطوير التعليم الفني، موضحًا أن أن الوزارة تستهدف إنشاء سبعة مراكز تميز ترتبط بمدارس التعليم الفنى لتوفير التدريبات بداخلها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن بعض الشركات الكبري قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر.

