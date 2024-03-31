3 إدارات مركزية لملف التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود ثلاث إدارات مركزية لملف التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهيكل الإدارى المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاثة إدارات مركزية تبع التعليم الفني.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن إدارات التعليم الفني، هي: الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفني.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات على أن تقوم بالعرض المباشر على الوزير.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة من التعليم الفني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج في مدارس التعليم الفني.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني.

التعليم الفني أحد أعمدة الاقتصاد

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفني باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.



واستعرض وزير التربية والتعليم التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة في تطوير التعليم الفني وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهنى، وقيادات التعليم الفني بالوزارة.



