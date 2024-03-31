رضا حجازي: التعليم الفني أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفني باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

واستعرض وزير التربية والتعليم التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.

إدارات التعليم الفني

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهيكل الإدارى المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاثة إدارات مركزية تبع التعليم الفني هي (الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى).

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات على أن تقوم بالعرض المباشر على الدكتور الوزير.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة من التعليم الفني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج في مدارس التعليم الفني.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني.

وأعلن وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، وجود 2.3 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم الفني بمصر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب في مدارس التعليم الفني يعد كبير للغاية، مقارنة بدول كثيرة فى العالم، وهو ما يستلزم التركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تخريج الفنيين فى جميع الأنشطة الاقتصادية، والزراعة والصناعة، والسياحة، والفندقة، ما يؤكد أن مستقبل مصر الاقتصادي مشرق.