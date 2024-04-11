أسوان تتابع أماكن تجمعات المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين، ومديرى مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن بمواصلة المتابعة الميدانية لأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات وممشى أهل مصر ، فضلاً عن الميادين الرئيسية لتوفير مختلف الوسائل، وتنظيم الفقرات الفنية لفرق الفنون الشعبية لإستمتاع المواطنين بها، وسط البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسوان، على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود ، ومواصلة العمل ليل نهار بكافة المناطق والأحياء السكنية، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورى الأشجار، وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات أولاً بأول ، مع متابعة إنتظام حركة سيارات السيسرفيس بالمواقف ، وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة على خطوط السير المتنوعة.

ووجه عطيه، بإستمرار مواصلة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لأعمالها، وتكليف نوبتجيات على مدار اليوم، وهو الذى يتواكب مع المتابعة اللحظية لأى أحداث طارئة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والدفع بفرق الصيانة للتدخل السريع وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط المرافق المختلفة.