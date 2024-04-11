حملات للنظافة ومتابعة احتفالات المواطنين على شواطئ بحيرة قارون بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ حملات النظافة العامة ورفع المخلفات، بالطرق والشوارع المؤدية إلى شواطئ بحيرة قارون.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة حفاظًا على المظهر الجمالي لطريق بحيرة قارون السياحي خلال عيد الفطر.

من جانبه أوضح المهندس محمد فتحي، رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة المحلية نفذت خلال الفترة الماضية اعمال التطوير والتجميل بالطريق السياحى لبحيرة قارون بنطاق قرى منشأة طنطاوى والسعيدية، حيث نفذت الوحدات المحلية أعمال تطوير وتجميل الممشى السياحي على شاطئ بحيرة قارون من خلال طلاء أعمدة الإنارة بألوان العلم المصري، وكذلك أعمال التشجير وطلاء البلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى قيام قسم التشجير وتحسين البيئة بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية السعيدية، بتنفيذ حملة لتشجير الطريق السياحي وتم خلالها غرس الأشجار الجديدة بالممشى السياحي، وكذلك ري الأشجار التى تمت زراعتها خلال الفترة الماضية.

تكثيف حملات النظافة بالمناطق الترفيهية والسياحية على بحيرة قارون بالفيوم:

وجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى على جانبي الطريق السياحي، بالمتابعة الميدانية للطرق ورفع كفاءتها بصفة مستمرة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بقرى المركز، كما تفقد رئيس المركز أعمال رفع كفاءة كورنيش البحيرة وتركيب البلدورات بالأرصفة، وأعمال الإنارة، بطول الطريق على الساحل الجنوبي لشاطئ بحيرة قارون حتى مدخل الطريق السياحي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، موجها بمتابعة أعمال الإنارة أولاً بأول، وصيانة كورنيش البحيرة حتى يكون بالمظهر اللائق أمام زوار المحافظة، تزامنا مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك على شواطيء بحيرة قارون المفتوحة، وكذا بالقرى السياحية والمتنزهات والمناطق الترفيهية.

وفي نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بتنفيذ عدة حملات لأعمال النظافة والتجميل، على جانبي طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، تم خلالها رفع المخلفات، بالإضافة إلى غرس الأشجار ورش جانبي الطريق، وتهذيب الحدائق وسط الطريق لتفادي حجب الرؤية عن قائدي السيارات، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الطريق الصحراوي كونه المدخل الرئيسي للمحافظة.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات تمكنت من رفع 270 طنًا من القمامة والمخلفات من الطرق والشوارع ونقلها إلى المدافن الصحية المخصصة لتجميع القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق الترابية بمداخل القرى على جانبي الطريق، موجها باستمرار تنفيذ حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات لفتح الطرق والشوارع أمام المواطنين والسيارات لتفادي الزحام خلال أيام عيد الفطر المبارك.