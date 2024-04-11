وكيل "زراعة الغربية" يتفقد سير العمل بالإدارات الزراعية

تفقد خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الخميس إدارتى المحلة الكبري وسمنود ، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، حيث هنئ الحضور بعيد الفطر المبارك وتم المرور على الأقسام الفنية والإدارية بالإدارة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بإرسال البلاغات والتقارير اليومية .

وشدد "أبو شادى" على التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أى بلاغ خلال أيام العيد.

وقام وكيل الوزارة بفحص سجلات قسم حماية الأراضي وتبين عدم وجود أي تعديات بالبناء أو التشوين على الأراضي الزراعية، كما تم التأكيد على ضرورة تحرير محاضر التبوير التكرارية في مواعيدها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.

كما تم التنبيه على ضرورة إنهاء التعديل الحيازي لكافة المساحات المسجلة على المنظومة قبل تنفيذ أعمال الحصر الإلكتروني لها ومطابقتها مع سجلات الجمعيات.

كما وجه بمراجعة منظومة كارت الفلاح مع بداية الموسم الصيفى والتأكيد على الالتزام بالدورة الزراعية لمحصول الارز .

