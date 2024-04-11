وكيل زراعة سوهاج يعلن جاهزية الصوامع لاستقبال توريد الأقماح

قام الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، بحملة تفتيشية لاكتشاف أي محاولات لارتكاب أي أعمال من شأنها التعدي علي الأراضي الزراعية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف دياب، أنه تم اكتشاف بعض محاولات التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف وعمل قواعد خرسانية بناحية قرية أولاد خلف بمجلس قروي الخيام بمركز دار السلام على الفور تم التنسيق مع الوحدة المحلية بمركز دار السلام وبتأمين من مركز شرطة دار السلام و إزالة القواعد الخرسانية و أخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم اكتشاف حالة أخرى بقرية الضياع بمركز المراغة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار متابعة الزراعات الصيفية والتأكد من سلامتها والاستعداد لموسم حصاد الذهب الأصفر وبالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج تم عمل زيارات لمتابعة صوامع القمح بغرب مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج للتأكد من جاهزية الصوامع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية الناتجة عن حصاد محصول القمح.

موعد توريد الأقماح

وقال وكيل مديرية الزراعة، إنه سوف يتم بدء استقبال الأقماح المحلية من 15 أبريل للعام الحالي بمختلف الصوامع والشون التخزينية والتي يبلغ عددها 17 موقعاً بمختلف مراكز المحافظة والتي تسع أكثر من 169 ألف طن من الأقماح، مشيراً أنه يبلغ ثمن أردب القمح 150كجم 2000 جنيه.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، خلال لقاءه مع المزارعين بالأراضي الزراعية أثناء الحصاد علي ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات، مؤكداً علي ضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.

وأوصى الدكتور عبد اللطيف، باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد لما لها من مميزات كثيرة وتوفير في الجهد والوقت خلال العمليات الزراعية، مضيفاً أن وزارة الزراعة تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية بأسعار مخفضة.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد ۲۰۰۰ جنيه لأردب القمح وذلك دعماً للمزارع المصري .