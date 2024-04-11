10 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة زد الليلة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدد كبير من اللاعبين وذلك قبل خوض مباراة اليوم أمام زد ببطولة دوري نايل.



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ويغيب عن صفوف القلعة الحمراء في مباراة اليوم كل من " محمد الشناوي، علي معلول، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، كريم وليد «نيدفيد»، بيرسي تاو، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد الضاوي كريستو ".

موعد مباراة الأهلي وزد

يحل الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره زد إف سي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.



تنطلق مباراة الأهلي وزد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبو ظبي.