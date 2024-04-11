الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

10 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة زد الليلة

الأهلي
الأهلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدد كبير من اللاعبين وذلك قبل خوض مباراة اليوم أمام زد ببطولة دوري نايل. 
 

إقرأ أيضًا..

txt

إتحاد اليد يعلن مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي الدوري

ويغيب عن صفوف القلعة الحمراء في مباراة اليوم كل من "  محمد الشناوي، علي معلول، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، كريم وليد «نيدفيد»، بيرسي تاو، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد الضاوي كريستو ".

موعد مباراة الأهلي وزد

يحل الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره زد إف سي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.
 

تنطلق مباراة الأهلي وزد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبو ظبي.

مواد متعلقة

قائمة بيراميدز لمواجهة زد في كأس الرابطة

الأهلي يضم محمد هيثم مهاجم زد

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

باحث فلسطيني: اعتراف إسرائيل بخسائرها تهيئة لعلمية كبرى ستُنفذ بخان يونس

زد يفوز بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط

علاء سلامة لاعب فاركو ينضم لصفوف فريق لاڤيينا

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

زد يهزم فاركو في كأس الرابطة

الجريدة الورقية