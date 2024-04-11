إتحاد اليد يعلن مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي الدوري

أعلن الإتحاد المصري لكرة اليد رسمياً مواعيد مباريات نهائي بطولة دوري سوبر اليد والتي تجمع القطبين الأهلي والزمالك.

ويقام نهائي بطولة الدوري للموسم الحالي 2023-2024 بنظام البلاي أوف حيث تقام 3 مواجهات بين الفريقين لتحديد البطل.

تلعب المباراة الأولى يوم 17 مايو المقبل بينما تقام ثاني المباريات بين الأهلي والزمالك يوم 21 مايو.

وفي حالة تقاسم الأهلي والزمالك الفوز في المباراتين تلعب مباراة ثالثة بينهما لحسب اللقب في 24 مايو.

كما يلعب فريقي سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع بنفس الطريقة وفي المواعيد ذاتها.