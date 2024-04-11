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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تطور مفاجئ في مستقبل تشافي مع برشلونة

تشافي المدير الفني
تشافي المدير الفني لبرشلونة

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة تخص مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني والذي منذ فترة رحيله عن تريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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برشلونة يهزم باريس سان جيرمان 3-2 في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

واكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ادارة برشلونة تجري مناقشات في الوقت الحالي تحص إمكانية إستمرار تشافي في منصبه.

ويسعى النادي الكتالوني لإقناع تشافي بالتراجع عن قرارهوالإستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وجاء هذا التغير الواضح في موقف برشلونة بعد التحسن الكبير في عروض ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأصبح برشلونة قريباً من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال اوروبا بد فوزه في مباراة الذهاب خارج ميدانه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية مقابل هدفين.

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