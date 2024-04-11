توافد آلاف المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية في كفرالشيخ

فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

توافد آلاف المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بدسوق....فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق لاستقبال الزوار لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم تحت اشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

و توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات توافد الموطنين من الأهالي والمحافظات المجاورة والمراكز الاخرى لقضاء ثانى ايام عيد الفطر المبارك ، بحديقة الاسرة والطفولة، حدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق، والاستماع بالرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل فرع رشيد بدسوق من خلال المراكب النيلية الثابته والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهى ، ومراكب التنزهه ، وحديقه الحيوان و، فيتو سيشن ، سينما 9dومطاعم" ، والرسم بالالوان على وجوه الاطفال .

ويقضي الآلاف من الأهالي الاحتفال بمظاهر عيد الفطر المبارك، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه ، وحديقة الحيوان و،فوتو سيشن، سينما 9dومطاعم"، والاستمتاع بقضاء أجازة عيد الفطر المبارك علي ضفاف نهر النيل.

و أوضح رئيس مركز ومدينة دسوق جمال ساطور إنه قد تم التنسيق الكامل مع جميع الجهات الامنية من قسم شرطة دسوق والمسطحات المائية والانقاذ النهرى والجماية المدنية لوجود خدمات ثابتة ومتتنقلة بجميع اماكن التجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك بالاضافة الى وجود فريق من الأمن الإداري بحديقة الاسرة والطفولة.

و أكد تنظيم حملات نظافة بحي جنوب وحى شمال لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل, ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة و الحفاظ على مستوى وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات لمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بحضور فريق العمل المعاون ، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين رئاسة اللمهندس عبده عبد المحسن وفريق العمل المعاون له من خلال تحسين مستوى النظافة والتجميل بالشوارع والميادين وتحسين الصورة البصرية.